في قضية رشوة :جلب وزير البيئة السابق شكري بلحسن والمهرب محمد صالح اللطيفي للمحاكمة



وطلب محامو المتهمين الافراج عنهم في حين طلب البعض الاخر التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع.

وبالمناداة على المكلف العام بنزاعات الدولة حضر الجلسة وطلب التأخير.

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جلبت صباح اليوم الخميس 13جويلية 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، وزير البيئة السابق شكري بلحسن، والمهرّب الذي شغل خطة نائب بالبرلمان محمد صالح اللطيفي ومتهم ثالث، في حين تخلف متهمون اخرون من بينهم فتاة عن الحضور وتتعلق القضية بتبييض الأموال وبتسلم رشوة قيمتها 100 الف دينار.وطلب محامو المتهمين الافراج عنهم في حين طلب البعض الاخر التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع.وبالمناداة على المكلف العام بنزاعات الدولة حضر الجلسة وطلب التأخير.

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وبين محامو وزير البيئة السابق شكري بلحسن ان موكلهم تم إيقافه منذ سنتين تقريبا على ذمة ملف النفايات الإيطالية، وقد حوكم مؤخرا بعدم سماع الدعوى في القضية،موضحين انه لم يتسلم أي رشوة ولم يخالف القانون مطالبين بالإفراج عنه.



وطلب محامو محمد صالح اللطيفي الافراج عنه موضحين ان تقرير لجنة التحاليل المالية بنى على مقال صحفي تعلق بنشاط موكلهم،

مؤكدين انه رجل أعمال أشتغل في التجارة والفلاحة وبيع وشراء والمواشي وغيرها من البضائع في المناطق الحدودية، مؤكدين ان عملية إيقافه قلبت حياته رأسا على عقب حيث تم تجميد جميع ارصدته البنكية وشركاته وسياراته وعقاراته وان له 5 أطفال اصبحوا بلا سند وغير قادرين على توفير قوتهم اليومي.



وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.



يذكر ان النائب السابق محمد صالح اللطيفي اكد في تصريح سابق انه اشتغل فعلا في في التهريب عندما كان صغيرا كغيره من أبناء المناطق الحدودية وأقرّ اللطيفي بأنّه كان ينشط في مجال تهريب الملابس المستعملة وفي حديثه عن مصدر ثروته، أكّد أنها متأتية من الفلاحة والتجارة ومشاريع أخرى، حسب قوله، لافتا إلى أنّ نشاطه في مجال النحاس قانوني وأنه يمتلك شركة مرخّصة قانونيا.

نافيا في هذا السياق، ارتباط نشاطه بتهريب المخدرات والأسلحة معتبرا ذلك ''جرما فضيعا يستوجب العقاب''.



كما انكر وزير البيئة سابقا شكري بلحسن خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق ما نسب اليه من تهم.

يذكر ان وزير البيئة السابق شكري بلحسن حوكم فيما عرف بقضية النفايات الإيطالية بعدم سماع الدعوى وقد سبق له ان شغل خطة كاتب عام ولاية المهدية من سنة 2009 إلى سنة 2012 قبل أن يعين واليا على القيروان سنة 2015 ثم كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة من أوت 2016 إلى نوفمبر 2018 تاريخ تعيينه وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما شغل خطة عضو الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس.