إيقاف النائب محمد الصالح اللطيفي

قامت وحدة أمنية تابعة للحرس الوطني بالقصرين، أمس 10 نوفمبر 2021، بإيقاف النائب بالبرلمان المجمدة اختصاصاته محمد الصالح اللطيفي بعد مداهمة منزله في معتمدية فريانة، وفق اذاعة ديوان أف أموأضاف المصدر ذاته أنه تم تحويل النائب إلى تونس العاصمة لاستكمال الأبحاث معه في قضايا تهريب ضريبي وقضية مخزن النحاس، وفق المعطيات الأولية.