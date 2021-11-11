إيقاف النائب محمد الصالح اللطيفي

Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 - 08:02 قراءة: 0 د, 20 ث
      
قامت وحدة أمنية تابعة للحرس الوطني بالقصرين، أمس 10 نوفمبر 2021، بإيقاف النائب بالبرلمان المجمدة اختصاصاته محمد الصالح اللطيفي بعد مداهمة منزله في معتمدية فريانة، وفق اذاعة ديوان أف أم
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تحويل النائب إلى تونس العاصمة لاستكمال الأبحاث معه في قضايا تهريب ضريبي وقضية مخزن النحاس، وفق المعطيات الأولية.

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