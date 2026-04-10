بطولة شمال افريقيا لكرة الطاولة بليبيا: ميدالية برونزية لوسيم الصيد

أحرز اللاعب التونسي وسيم الصيد ميدالية برونزية خلال بطولة شمال افريقيا لكرة الطاولة التي اختتمت أمس الخميس في مدينة بنغازي الليبية.وجاءت برونزية الصيد اثر هزيمته في نصف نهائي مسابقة الفردي رجال امام المصري حلمي محمود بنتيجة 2-4.كما فازت التونسية آلاء السعيدي بجائزة اللاعبة المثالية للروح الرياضية خلال البطولة التي اقيمت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة تونس وليبيا ومصر والجزائر والمغرب.وكان المنتخب التونسي ضمن تأهله الى المرحلة النهائية لبطولة افريقيا المقررة بالمغرب من 11 الى 18 اكتوبر 2026 في مسابقتي الفرق أكابر وكبريات، وذلك بصعوده على منصة التتويج في الصنفين خلال هذه البطولة التأهيلية.وأحرز منتخب الكبريات المتألف من عبير الحاج صالح وفدوى القارسي وآلاء السعيدي ومرام الزغلامي الميدالية الفضية عقب الانتصار على كل من الجزائر والمغرب وليبيا مقابل الخسارة أمام مصر.ومن جهته، تحصل منتخب الاكابر المتكون من من كل من يوسف العيدلي وبوبكر بوراس ووسيم الصيد وأمير الصيد على الميدالية البرونزية اثر الفوز على ليبيا والمغرب والهزيمة أمام مصر والجزائر.وتنصّ لوائح البطولة على تأهل المنتخبات الثلاثة الاولى في مسابقة الفرق (الاكابر والكبريات) الى بطولة افريقيا.وضمن ثماني المنتخب التونسي (رباعي الفتيان ورباعي السيدات) التأهل الى بطولة افريقيا في مسابقة الفردي أيضا، باعتبار ان افضل اثني عشر لاعبا وأفضل اثنتي عشرة لاعبة في مسابقة الفردي يضمنون تأهلهم الى البطولة القارية.