Babnet   Latest update 11:44 Tunis

بطولة شمال افريقيا لكرة الطاولة بليبيا: ميدالية برونزية لوسيم الصيد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679b36e6826728.61972942_gmfljnkiephoq.jpg>
Publié le Vendredi 10 Avril 2026 - 10:58
      
أحرز اللاعب التونسي وسيم الصيد ميدالية برونزية خلال بطولة شمال افريقيا لكرة الطاولة التي اختتمت أمس الخميس في مدينة بنغازي الليبية.
وجاءت برونزية الصيد اثر هزيمته في نصف نهائي مسابقة الفردي رجال امام المصري حلمي محمود بنتيجة 2-4.
كما فازت التونسية آلاء السعيدي بجائزة اللاعبة المثالية للروح الرياضية خلال البطولة التي اقيمت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة تونس وليبيا ومصر والجزائر والمغرب.

وكان المنتخب التونسي ضمن تأهله الى المرحلة النهائية لبطولة افريقيا المقررة بالمغرب من 11 الى 18 اكتوبر 2026 في مسابقتي الفرق أكابر وكبريات، وذلك بصعوده على منصة التتويج في الصنفين خلال هذه البطولة التأهيلية.
وأحرز منتخب الكبريات المتألف من عبير الحاج صالح وفدوى القارسي وآلاء السعيدي ومرام الزغلامي الميدالية الفضية عقب الانتصار على كل من الجزائر والمغرب وليبيا مقابل الخسارة أمام مصر.
ومن جهته، تحصل منتخب الاكابر المتكون من من كل من يوسف العيدلي وبوبكر بوراس ووسيم الصيد وأمير الصيد على الميدالية البرونزية اثر الفوز على ليبيا والمغرب والهزيمة أمام مصر والجزائر.

وتنصّ لوائح البطولة على تأهل المنتخبات الثلاثة الاولى في مسابقة الفرق (الاكابر والكبريات) الى بطولة افريقيا.
وضمن ثماني المنتخب التونسي (رباعي الفتيان ورباعي السيدات) التأهل الى بطولة افريقيا في مسابقة الفردي أيضا، باعتبار ان افضل اثني عشر لاعبا وأفضل اثنتي عشرة لاعبة في مسابقة الفردي يضمنون تأهلهم الى البطولة القارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327188

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 10 أفريل 2026 | 22 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:28
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
29°-15
26°-14
23°-14
18°-13
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>