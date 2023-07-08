25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل لطفل إنظم الى الإرهابيين وتلقى تدريبات في صفوفهم

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل لطفل التحق بالارهابيين في الجبال وتلقى تدريبات في صفوفهم...



وقد وجهت له تهم محاولة قتل شخص واحداث جروح وضرب وعنف والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لتنظيم إرهابي وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبوسائل النقل.

