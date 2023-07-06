هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق رجل الاعمال شفيق جراية وعباس محسن ورفيق العوالي

مثل صباح اليوم الخميس 6 جويلية 2023 رجل الأعمال شفيق جراية أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة كمتهم في قضية فساد شملت الأبحاث فيها أيضا شيخ مدينة تونس الأسبق عباس محسن ومتهم ثالث في حين اضيف مضمون وفاة بن علي.



وتتعلق القضية بتمكين الجراية من تشييد طابق اضافي بإحدى بناياته بالبحيرة دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها وفق ما ورد في ملف القضية.

وبالمناداة على المتهمين حضر رفيق عوالي وعباس محسن رئيس بلدية تونس الأسبق.



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وقد طالب شفيق جراية بتأخير النظر في القضية لإتمام اجراءات الصلح الجزائي.

كما اكد عباس محسن انه لم يتم رفع تحجير السفر عليه، وطلب احد المحامين التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لاحق للقضية.

