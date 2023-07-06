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بن عروس: حملة أمنية بالقطار تطيح ب5عناصر إجرامية

الفرقة السابعة ببن عروس التابعة لإدارة شرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل العمومي و مكافحة النشل
Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 09:00 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكنت الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة القيام بحملة أمنية على قطار الخطوط البعيدة و قطار الأحواز تونس، حمام الأنف،رادس،مقرين، الزهراء، جبل الجلود أسفرت عن إيقاف 5 عناصر إجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل الأضرار بملك الغير، السلب، العنف الشديد، السرقة كما تم إيقاف مجموعة من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء.


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