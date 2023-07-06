تمكنت الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة القيام بحملة أمنية على قطار الخطوط البعيدة و قطار الأحواز تونس، حمام الأنف،رادس،مقرين، الزهراء، جبل الجلود أسفرت عن إيقاف 5 عناصر إجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل الأضرار بملك الغير، السلب، العنف الشديد، السرقة كما تم إيقاف مجموعة من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء.
بن عروس: حملة أمنية بالقطار تطيح ب5عناصر إجرامية
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الخميس 06 جويلية 2023 | 18 ذو الحجة 1444
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