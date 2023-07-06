بن عروس: حملة أمنية بالقطار تطيح ب5عناصر إجرامية

تمكنت الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة القيام بحملة أمنية على قطار الخطوط البعيدة و قطار الأحواز تونس، حمام الأنف،رادس،مقرين، الزهراء، جبل الجلود أسفرت عن إيقاف 5 عناصر إجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل الأضرار بملك الغير، السلب، العنف الشديد، السرقة كما تم إيقاف مجموعة من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء.