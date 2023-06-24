سلوى الشرفي: الاسلام كرّم المرأة بالضرب... وهذا موجود في القرٱن...

قالت السبت 24 جوان، الاستاذة الجامعية سلوى الشرفي، ان الاسلام كرّم المرأة بالضرب مشيرة الي وجود ٱية قرٱنية تحث على ضرب المرأة.وفي برنامج أذيع على اذاعة IFM قالت الشرفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضد ضرب النساء وأفادت بأن مجموعة من النسوة توجهن الي الرسول يشتكون من ضرب ازواجهن لهن بعد نزول اية واضربوهن فقال لهم " اردت شيئا واراد الله شيئا ٱخر" وفق رواية سلوى الشرفي.