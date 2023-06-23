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بتاثّر. المتفوق في الباكالوريا ماهر الجزيري " أردت اخبار والدتي المتوفية بتفوقي فذهبت لقبرها"

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 21:19 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أثار تلميذ الباكالوريا ماهر الجزيري الإعجاب بعد أن توجه مباشرة إلى قبر والدته بعد نجاحه في الباكالوريا وحصوله على معدل 18.20.
والتلميذ أصيل تستور من ولاية باجة أكد في مداخلة على قناة التاسعة أنه لم يتوقع هذا النجاح الباهر وانه سعى لاخبار والدته التي توفيت.
حركته أثّرت في جميع التونسيين وأبكت ملاك البكاري ولطفي العماري...
https://fb.watch/llCshr0Rbx/?mibextid=Nif5oz
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وكانت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بلغت 36,38 بالمائة وتأجل 31,09 بالمائة ورسب 31,91 بالمائة، من مجموع 137 الف و908 تلميذ بنسبة حضور 95,05 بالمائة، حسب ما أفاد به وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة الآداب بلغت 21,46 بالمائة والرياضيات 71,26 بالمائة وعلوم تجريبية 41,32 بالمائة واقتصاد وتصرف 28,29 بالمائة وعلوم تقنية 44,35 بالمائة وعلوم اعلامية ونظام جديد 54,89 بالمائة والرياضة 70,25 بالمائة.




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