بتاثّر. المتفوق في الباكالوريا ماهر الجزيري " أردت اخبار والدتي المتوفية بتفوقي فذهبت لقبرها"



والتلميذ أصيل تستور من ولاية باجة أكد في مداخلة على قناة التاسعة أنه لم يتوقع هذا النجاح الباهر وانه سعى لاخبار والدته التي توفيت.

حركته أثّرت في جميع التونسيين وأبكت ملاك البكاري ولطفي العماري...

https://fb.watch/llCshr0Rbx/?mibextid=Nif5oz

أثار تلميذ الباكالوريا ماهر الجزيري الإعجاب بعد أن توجه مباشرة إلى قبر والدته بعد نجاحه في الباكالوريا وحصوله على معدل 18.20.والتلميذ أصيل تستور من ولاية باجة أكد في مداخلة على قناة التاسعة أنه لم يتوقع هذا النجاح الباهر وانه سعى لاخبار والدته التي توفيت.حركته أثّرت في جميع التونسيين وأبكت ملاك البكاري ولطفي العماري...https://fb.watch/llCshr0Rbx/?mibextid=Nif5oz

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وكانت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بلغت 36,38 بالمائة وتأجل 31,09 بالمائة ورسب 31,91 بالمائة، من مجموع 137 الف و908 تلميذ بنسبة حضور 95,05 بالمائة، حسب ما أفاد به وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة.



وبلغت نسبة النجاح في شعبة الآداب بلغت 21,46 بالمائة والرياضيات 71,26 بالمائة وعلوم تجريبية 41,32 بالمائة واقتصاد وتصرف 28,29 بالمائة وعلوم تقنية 44,35 بالمائة وعلوم اعلامية ونظام جديد 54,89 بالمائة والرياضة 70,25 بالمائة.





