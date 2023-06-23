Babnet

الصافي سعيد: " لو كنت مفاوضا مع اوروبا في ملف الهجرة غير النظامية لطلبت بمبلغ 50 مليار دولار"‎

Publié le Vendredi 23 Juin 2023 - 20:38 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال النائب السابق الصافي سعيد في مداخلة على قناة التاسعة انه لو كان مفاوضا مع اوروبا في ملف الهجرة غير النظامية لطلب بمبلغ 50 مليار دولار على 10 سنوات.
وأضاف "كنت ساطالب بحوالي 5 مليار دولار سنويا على مدار عشر سنوات" متابعا " 900 مليون مجرد فتات لا يسمن ولا يغني من جوع".
وتابع " تونس ضعيفة في ملف الهجرة بسبب اننا نتفاوض بدون ضمانات وهيئات قوية مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغاربي"...

...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268821


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 23 جوان 2023 | 5 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:28 05:01 03:09
Babnet
27°
 Babnet34° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2533°-2330°-2231°-2232°-23
  • Avoirs en devises
    22866,5

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37154 DT        1$ =3,08932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   383,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*