الصافي سعيد: " لو كنت مفاوضا مع اوروبا في ملف الهجرة غير النظامية لطلبت بمبلغ 50 مليار دولار"‎

قال النائب السابق الصافي سعيد في مداخلة على قناة التاسعة انه لو كان مفاوضا مع اوروبا في ملف الهجرة غير النظامية لطلب بمبلغ 50 مليار دولار على 10 سنوات.

وأضاف "كنت ساطالب بحوالي 5 مليار دولار سنويا على مدار عشر سنوات" متابعا " 900 مليون مجرد فتات لا يسمن ولا يغني من جوع".

وتابع " تونس ضعيفة في ملف الهجرة بسبب اننا نتفاوض بدون ضمانات وهيئات قوية مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغاربي"...





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