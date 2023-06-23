رئيس الجمهورية يلتقي المستشار الالماني ويبحث معه التعاون الثنائي و وتطوير الشراكات

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الخميس 23 جوان 2023 بمقر سفارة تونس بباريس، محادثة مع المستشار الألماني أولاف شولتز.

وتناولت المحادثة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية علاقات الصداقة الوطيدة القائمة بين تونس وألمانيا في شتى المجالات والفرص المتاحة للبلدين لتطوير الشراكات لا سيما في المجالات العلمية والبحثية والطاقات المتجددة والنظيفة والسياحة.

ودعا رئيس الجمهورية إلى تكثيف نسق الاستثمارات الألمانية في تونس وتشجيع المؤسسات الألمانية على مزيد تعزيز تواجدها في بلادنا في عدة قطاعات واعدة، علاوة على مزيد تثمين ودعم برامج تبادل الطلبة والتكوين المهني، مثنيا، في هذا السياق، على قيمة الخبرات والكفاءات التونسية العاملة في ألمانيا في اختصاصات مختلفة.

كما كان هذا اللقاء وفق نفس البلاغ مناسبة للتأكيد على الإدراك المشترك لضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية وتطوير آليات العمل والتنسيق للتصدي لأسبابها العميقة.