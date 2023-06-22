رواد: محاصرة عصابة مختصة في سرقة السيارات... ومحجوزات بالجملة...

تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية من الإطاحة بعصابة اجرامية خطيرة بجهة رواد أريانة بصدد تفكيك سيارة مسروقة بمحيط منزل أحدهما إضافة إلى حجز شاحنة خفيفة محل سرقة كانا ينويان تفكيكها تم حجزهما على ذمة الأبحاث.



باقتيادهما إلى مقر الوحدة الأمنية وبمزيد التحري معهما أفاد أن السيارة الأولى التي كانا بصدد تفكيكها هي محل سرقة من جهة المنزه 9 وأن اللوحات المنجمية المثبتة بها مفتعلة، كما أضاف أحدهما أنه عمد إلى سرقة وثائق إحدى السيارات من نفس النوع ليتولى فيما بعد استغلالها في استخراج لوحات منجمية وتثبيتها بالسيارات المسروقة.





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هذا وأضاف المتهم أن الشاحنة الخفيفة التي تم حجزها بمحيط المنزل محل سرقة أيضا تم جلبها بتاريخ 19/06/2023 من قبل أحد المنخرطين بذات الوفاق، كما اعترف بارتكابه سلسلة من سرقات سيارات والاستيلاء على وثائق بعض السيارات من الداخل لاستعمالها في افتعال اللوحات المنجمية وتثبيتها بالسيارات المسروقة.



بالتحري مع مشاركه وهو صاحب محل طولة ودهينة أفاد أنه يتمثل دوره في بيع قطع غيار السيارات المسروقة وبتفتيش محله تم العثور على مجموعة هامة من قطع الغيار المستعملة محل السرقة تم حجزها على ذمة الأبحاث.



بعرض هوية المظنون فيه الرئيسي تبين أنه محل 5 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "السرقة والمشاركة في ذلك" ومحكوم بـ 05 سنوات سجن مع النفاذ.



باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الممتلكات والأشخاص والمشاركة في ذلك" والأبحاث متواصلة للكشف عن بقية عناصر الشبكة.

