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هذا ما قرره المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص رفع الحصانة عن 13قاضيا

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 16:24 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قرّر اليوم المجلس الأعلى الموقت للقضاء تأجيل التصريح بقراره في خصوص مطالب رفع الحصانة عن 13 قاض الى جلسة يوم 19 سبتمبر 2023 وذلك بطلب من محامو هيئة الدفاع عن القضاة .

وللاشارة فإن رئيس الجمهورية أصدر امر رئاسي يقضي باعفاء 57 قاضيا وقد طعنوا في قراره أمام المحكمة الإدارية التي قضت بايقاف تنفيذ القرار في حق 49 قاضيا ولم يتم تنفيذ القرار ثم اثيرت بعد ذلك قضايا ضد القضاة المعفيين البعض منها تعهد به قطب الإرهاب والبعض الاخر لايزال منشورا أمام قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

...

هذا ونفذت جمعية القضاة مؤخرا وقفة احتجاجية طالبت فيها بتطبيق القانون وتنفيذ احكام المحكمة الإدارية التى قضت باعادة القضاة الى مناصبهم ووظائفهم.


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