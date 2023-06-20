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العياشي الزمال: أطالب الصادق بلعيد بالاعتذار للشعب التونسي

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 08:23 قراءة: 1 د, 18 ث
      
طالب النائب السابق العياشي الزمال في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد بالاعتذار للشعب التونسي فيما يتعلق بملف كتابة الدستور بعد إجراءات 25 جويلية 2021.
وأضاف " الصادق بلعيد ادعى بأنه اراد مصلحة التونسيين عند طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد له بالمشاركة في كتابة الدستور متابعا " اعتقد انه كان يريد مصلحته الشخصية".


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وكان أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، عاد خلال استضافته في برنامج "جاوب حمزة"، الأحد 18 جوان 2023، على علاقته برئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي كان أحد تلاميذه، كما تحدّث عن موقفه من دستور 25 جويلية. ".

وخلال حديثه عن صياغة دستور 25 جويلية، شدّد بلعيد على أنّ "الفرق بين نصّه والنصّ، الذي قدّمه قيس سعيّد، مثل الفرق بين الأرض والقمر"، وفق توصيفه.

وأضاف: "لقد أعلمت الرئيس بأنّني سأقدّم النصّ وإذا لم أجده سأنشر النسخة الأصلي.. لكن ما آلمني هو أنّني وجدت نفسي وحيدا.. ولو كنت وجدت الدعم والمساندة من قبل أساتذة القانون لوجد نصّ قيس سعيّد نفسه في طريق مسدود".

وشدّد بلعيد على أنّه ليس "الأبّ الروحي للخطر الداهم"، موضّحا أنّه عارض بشدّة استعمال الفصل 80، وكان يُفضّل الاستناد إلى الفصل 72.

وأوضح ذلك: "عوضا عن خزعبلات الفصل 80، كنت أفضّل الفصل 72 الذي ينصّ على أنّه في الحالة الاستثنائية يكون رئيس الدولة ضامن وحدة البلاد وأمنها".

كما علّق الصادق بلعيد على دستور 25 جويلية، معتبرا أنّه جعل بشكل ضمني "من رئيس الدولة الإمام الأكبر، مقارنة بالإمام الأكبر في الشيعة"، على حدّ تعبيره.


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