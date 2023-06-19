هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق شقيق رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة

نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،في ملف قضية فساد شملت الأبحاث فيها لطفي جمعة شقيق رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة وتبين انه نبه عليه بالحضور ،وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.