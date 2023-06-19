هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق شقيق رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة

نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،في ملف قضية فساد شملت الأبحاث فيها لطفي جمعة شقيق رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.
وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة وتبين انه نبه عليه بالحضور ،وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.
وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة وتبين انه نبه عليه بالحضور ،وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.
وللتذكير فان لطفي جمعة شقيق رئيس الحكومة سابقا مهدي جمعة سبق وان اعترض على حكم غيابي صدر ضده وقضي بسجنه لمدة 10 سنوات وخطية مالية بمليون و900دينار في قضية فساد مالي واستغلال نفوذ.
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