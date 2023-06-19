البحيرة1: عون امن يتعرض للطعن امام سفارة البرازيل بالعاصمة

تعرض صباح اليوم عون أمن تابع لسفارة البرازيل الى عملية طعن ، امام مقر السفارة بمنطقة البحيرة بالعاصمة وفق ما افاد به مصدر امني متواجد على عين المكان، موفدة وات.

وقد تم سماع دوي اطلاق رصاص وفق شهود عيان.

واضاف المصدر الامني انه تم القاء القبض على الشخص المعتدي ونقل عون الامن المصاب الى المستشفى

وقد تم تطويق مكان السفارة وغلق منافذ النهج المؤدي اليها من الجانبين مع تواجد امني مكثف



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