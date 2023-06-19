Babnet

البحيرة1: عون امن يتعرض للطعن امام سفارة البرازيل بالعاصمة

Publié le Lundi 19 Juin 2023 - 11:20 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تعرض صباح اليوم عون أمن تابع لسفارة البرازيل الى عملية طعن ، امام مقر السفارة بمنطقة البحيرة بالعاصمة وفق ما افاد به مصدر امني متواجد على عين المكان، موفدة وات.
وقد تم سماع دوي اطلاق رصاص وفق شهود عيان.
واضاف المصدر الامني انه تم القاء القبض على الشخص المعتدي ونقل عون الامن المصاب الى المستشفى
وقد تم تطويق مكان السفارة وغلق منافذ النهج المؤدي اليها من الجانبين مع تواجد امني مكثف
...

ولم يتسن الحصول على مصدر رسمي من وزارة الداخلية لتقديم توضيحات حول هذه الحادثة رغم الاتصالات المتكررة



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268556


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:43 16:12 12:28 05:00 03:08
Babnet
32°
 Babnet33° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2338°-2439°-2539°-2836°-26
  • Avoirs en devises
    22490,7

  • (16 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35995 DT        1$ =3,10044 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juin)   1432,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*