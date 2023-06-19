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في جلسة حضر فيها المكلف العام وطلب تعويضات ب250 الف دينار: احكام سجنية في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة واخرون

Publié le Lundi 19 Juin 2023 - 10:04 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم ب8 سنوات سجنا في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة،ووزير الفلاحة محمد الحداد ،والمدير العام للعلاقات العقارية نور الدين حريق وذلك في قضية تعلقت باستغلال النفوذ وقد وجهت للمتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار باللادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل .

كما قضت المحكمة باصدار خطية في حق المتهمين قدرت ب250 الف دينار .


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