نعمان الشعري: مشيت لاسرائيل أنا و قدور وغنينا لعرب 48 .... و قدور يتشنج

قال الفنان نعمان الشعري انه ذهب صحبة عدد من الفنانين للغناء في مناطق خاضعة لإسرائيل من بينهم المنشد الديني قدور لارتيستو.وأوضح ان بعض الفنانين الذين يدعون رفضهم للتطبيع تحصلوا على أموال للغناء في اراضي عرب 48.وقد عبر قدور لارتيستو عن غضبه الشديد من هذه التصريحات قائلا " انه ذهب للغناء للفلسطينيين وليس للاسرائيليين".