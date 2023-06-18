تونس تدين اقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم ونهب ممتلكاته

تدين تونس بشدة اقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية،وتعدّ صارخ على حرمة مقرّات البعثات الدبلوماسية.

وإذ تدعو تونس الى تتبع الجناة ومحاسبتهم، فإنها تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعي الى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني الشقيق. كما تعرب عن دعمها الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة الى الحوار للخروج من الأزمة.

بلاغ للخارجية