Babnet

ميناء حلق الوادي: حجز أكثر من 3 كغ من الكوكايين و345 صفيحة من الزّطلة بسيارة مُسافرة

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 18:04 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمحافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي بالتنسيق مع مصالح الديوانة من ضبط أكثر من 03 كغ من مخدّر الكوكايين الخام و345 صفيحة من "الزطلة" تزن حوالي 34.5 كغ مخفية بإحكام داخل سيارة مسافرة من جنسية إحدى الدول المجاورة قادمة من دولة أجنبية.
وتم إحالة المظنون فيها والمحجوز على المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض والأبحاث متواصلة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 268489


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 17 جوان 2023 | 28 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:43 16:11 12:27 05:00 03:08
Babnet
25°
 Babnet30° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2034°-2236°-2338°-2441°-26
  • Avoirs en devises
    22490,7

  • (16 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35995 DT        1$ =3,10044 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 juin)   1432,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*