ميناء حلق الوادي: حجز أكثر من 3 كغ من الكوكايين و345 صفيحة من الزّطلة بسيارة مُسافرة

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمحافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي بالتنسيق مع مصالح الديوانة من ضبط أكثر من 03 كغ من مخدّر الكوكايين الخام و345 صفيحة من "الزطلة" تزن حوالي 34.5 كغ مخفية بإحكام داخل سيارة مسافرة من جنسية إحدى الدول المجاورة قادمة من دولة أجنبية.

وتم إحالة المظنون فيها والمحجوز على المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض والأبحاث متواصلة.