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فاضل عبد الكافي: " فلوس العشرية الماضية انفقت كاجور وليس في جيوب الوزراء"‎

Publié le Samedi 17 Juin 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي في مداخلة على قناة التاسعة أن السردية القائلة بأن الأموال التي قدمت لتونس خلال العشرية الماضية تمت سرقتها من قبل وزراء غير صحيحة.
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وأضاف " هذه الأموال انفقت على الأجور عوض الاستثمار بسبب الضغط السياسي في فترات معينة".
وتابع عبد الكافي " كتلة الأجور ارتفعت من 7 مليار دينار إلى 22 مليار دينار خلال عشر سنوات وهذا لم يحصل في اي دولة في العالم".
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