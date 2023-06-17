فاضل عبد الكافي: " فلوس العشرية الماضية انفقت كاجور وليس في جيوب الوزراء"‎

قال وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي في مداخلة على قناة التاسعة أن السردية القائلة بأن الأموال التي قدمت لتونس خلال العشرية الماضية تمت سرقتها من قبل وزراء غير صحيحة.وأضاف " هذه الأموال انفقت على الأجور عوض الاستثمار بسبب الضغط السياسي في فترات معينة".وتابع عبد الكافي " كتلة الأجور ارتفعت من 7 مليار دينار إلى 22 مليار دينار خلال عشر سنوات وهذا لم يحصل في اي دولة في العالم".