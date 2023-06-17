فاضل عبد الكافي: " فلوس العشرية الماضية انفقت كاجور وليس في جيوب الوزراء"‎

قال وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي في مداخلة على قناة التاسعة أن السردية القائلة بأن الأموال التي قدمت لتونس خلال العشرية الماضية تمت سرقتها من قبل وزراء غير صحيحة.
وأضاف " هذه الأموال انفقت على الأجور عوض الاستثمار بسبب الضغط السياسي في فترات معينة".
وتابع عبد الكافي " كتلة الأجور ارتفعت من 7 مليار دينار إلى 22 مليار دينار خلال عشر سنوات وهذا لم يحصل في اي دولة في العالم".
وأضاف " هذه الأموال انفقت على الأجور عوض الاستثمار بسبب الضغط السياسي في فترات معينة".
وتابع عبد الكافي " كتلة الأجور ارتفعت من 7 مليار دينار إلى 22 مليار دينار خلال عشر سنوات وهذا لم يحصل في اي دولة في العالم".
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