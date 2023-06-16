مقرين : حجز كميات من الأسماك وغلال البحر بقيمة تناهز المليون د

على اثر ورود معلومات على الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس بتاريخ 15 جوان 2023 مفادها وجود مخزن لبيع السمك و غلال البحر خارج مسالك التوزيع القانونية كائن بجهة سيدي رزيق مقرين.



تم التحول على عين المكان رفقة فريق من الادارة الجهوية للتجارة ببن عروس و فريق من الادارة الجهوية للفلاحة و بالحلول على عين المكان وبمعاينة البضاعة اتضح ان الشركة تقوم ببيع منتوجات الاسماك خارج مسالك التوزيع رغم التنبيه على صاحبها في العديد من الزيارات.

وقد تم حجز البضاعة حجزا فعليا وتوجيهها الى سوق الجملة ببئر القصعة لإعادة ضخها بالأسواق



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كما تم تحرير محضر اقتصادي من اجل "عدم احترام مسالك التوزيع القانونية للمنتوجات الفلاحية و البحرية" و "عدم وضع تسمية تجارية" من طرف الادارة الجوية للتجارة بن عروس وتتمثل البضاعة في:

_ 05 طن و392 كلغ من سمك السلمون

_ 05 طن و100 كلغ من محار البحر

و وفق الإدارة العامّة للأمن الوطني الجمهورية التّونسية قدرت القيمة المالية للمحجوز بحوالي 875.000 دينار .