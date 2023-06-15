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مكتب البرلمان يُقرّر منع الصحافيين من مواكبة جلسات اللجان

Publié le Jeudi 15 Juin 2023 - 17:19 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قرر مكتب البرلمان، اليوم الخميس 15 جوان 2023، منع الصحافيين من مواكبة أشغال اللجان والدخول قاعات اجتماعاتها خلافا لما كان معمول به في البرلمانات السابقة.

ونشر المجلس إثر اجتماع المكتب اليوم، بيانا أورد فيه أنّه "على ضوء ملاحظات أعضاء المكتب وتدخّلاتهم وما تقدّموا به من مقترحات بخصوص حضور الإعلاميين في أشغال اللجان، بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ الاعلاميين مرحب بهم للعمل في الفضاءات الخاصة بهم في رحاب المجلس، وأنّه يمكنهم التواصل مع النواب والتحاور معهم بكل حرية. وأكّد أنّ كلّ اللجان تصدر بلاغات صحفية في نهاية اجتماعاتها تنشر بصفة فورية على الموقع الالكتروني للمجلس وصفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تمكين الإعلاميين منها بصفة مباشرة".


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