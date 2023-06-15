وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع نظيرته الليبية سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاجتماعي

بحث وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في لقائه، أمس الأربعاء بنيويورك، بوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وفاء أبو بكر الكيلاني، سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين تونس وليبيا في المجال الاجتماعي.

كما تناول اللقاء، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الوزارة، سبل الاستئناس بالتّجربة التونسية لا سيما في مجال الضمان الاجتماعي والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.



يشار إلى أن لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بنظيرته الليبية يندرج في إطار المشاركة في أشغال الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تترأسه تونس والمنعقد خلال الفترة الممتدة من 13 الى 15 جوان 2023 بنيويورك.



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وكان الزاهي قد التقى في ذات الاطار خلال اليومين الماضيين، عديد الوزراء والمسؤولين الأمميين الفاعلين في المجال على غرار المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالإعاقة والتسهيلات للمعوقين وكبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي الأمير مرعد بن رعد والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث.



