سعيّد لرئيس المجلس الأوروبي: تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين وإملاءات صندوق النقد غير مقبولة

جرت، ظهر اليوم الأربعاء 14 جوان 2023، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وشارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي.

وتمّ خلال هذه المكالمة التطرّق إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.



وذكّر رئيس الجمهورية بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، ووضّح بأن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكّد على أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.



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