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محكمة الاستئناف العسكرية تجدّد الحكم بسجن مخلوف مدّة عام في هذه القضية

Publié le Mardi 13 Juin 2023 - 18:55 قراءة: 0 د, 45 ث
      
جدّدت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية، الحكم بسجن النائب السابق والمحامي سيف مخلوف مدّة عام واحد وذلك بخصوص القضية المتعلّقة بالتطاول على مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، مع حرمان مخلوف من ممارسة مهنة المحاماة مدة عامين اثنين عوضا عن خمسة أعوام مثلما قضى به الحكم الاستئنافي السابق المطعون فيه لدى محكمة التعقيب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ محكمة التعقيب كانت أصدرت قرارا بالنقض والإحالة بخصوص حكم استئنافي عسكري كان قضى بسجن سيف مخلوف مدة عام واحد مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمسة أعوام.

...

وأرجع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف العسكرية للإعادة النظر فيه بواسطة هيئة قضائية مغايرة للهيئة المطعون في حكمها، ومثل مخلوف أمام الهيئة الجديدة المتعهدة بالملف وترافع عنه محاموه ليتم حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اليوم الثلاثاء وإثر المفاوضة قضت الدائرة القضائية بسجن سيف مخلوف مدّة عام واحد مع التخفيض في الحكم بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة من خمسة أعوام إلى عامين اثنين.

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