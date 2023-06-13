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احكام سجنية في حق نسوة تواصلن مع أبو عياض

Publié le Mardi 13 Juin 2023 - 09:55 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،بالحكم بعامين سجنا في حق 3 نساء واخضاعهن المراقبة الادارية لمدة عام كما قضت ب4 سنوات سجنا في حق فتاة وذلك على خلفية تواصلهن مع أبو عياض الذي كان حينها مطلوبا للسلطات الأمنية وعدم الاشعار عنه .
هذا وقضت المحكمة ب60 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق أبو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور المورط في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي .


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