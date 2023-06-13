هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل الأعمال خالد القبي

باشرت صباح أمس الإثنين 12 جوان 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ، النظر في ملف فساد تعلق بالحصول على قرض بنكي بدون ضمانات مالية شملت الابحاث فيها رجل الأعمال خالد القبي .





وبالمناداة على المتهم حضر جلسة المحاكمة وقد طلب أحد اعضاء هيئة الدفاع عنه التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وأجلت المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل .



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وللتذكير فقد قضت مؤخرا الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد النظر في قضية تعلقت بالارتشاء والباعث على ذلك، شملت الابحاث فيها رجل الأعمال خالد القبي واطارات سجنية من بينهم مدير السجن المدني بالمرناقية الاسبق بالحكم ب 5 سنوات و6 أشهر سجنا في حق رجل الأعمال خالد القبي و ب6 سنوات و 6 أشهر سجنا في حق المدير الاسبق للسجن المدني بالمرناقية،وب 5 سنوات ونصف،في حق اطار بالسجون، كما قضت المحكمة أيضا بالسجن مدة 4 أعوام و 6 أشهر في حق امرأتين على علاقة بالقبي ومدير السجن المذكور.



ويتعلق ملف القضية باتهام مدير سابق لسجن المرناقية وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية لرجل الأعمال خالد القبي من داخل السجن أثناء إيقافه خلال سنة 2011



وتجدر الإشارة إلى أن جميع المتهمين في القضية محالون بحالة سراح على ذمة القضية وقد استأنفوا الحكم المذكور