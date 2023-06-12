هشام العجبوني: 'الشركات الأهلية كذبة كبرى '

انتقد اليوم الإثنين 12 جوان 2023 القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال إنه ومنذ انقلابه على الدستور لم يٌقدم أي منجز سياسي أو اقتصادي.



وخلال حضوره اليوم في ماتينال اذاعة شمس، اعتبر العجبوني أن ما يقوم به رئيس الدولة هدفه التغطية على فشله وفق تعبيره، مبينا أن المنظومة الحالية تتعامل مع التونسيين كرعايا وليس كمواطنين.







تونس لم تعد دولة قانون

وقال المتحدث إن قيس سعيد لا يتحمّل أي مسؤولية وإنه دائما يُلقي المسؤولية على عاتق 'هم وهؤلاء والآخرون...' حسب تصريحه.وشدّد على ضرورة إيجاد رؤية طويلة المدى على المستوى الإقتصادي، مشيرا إلى أنه لا يمكن خلق الثروة بنسبة نمو تُقدر بـ1 و2 بالمائة.ولاحظ أن الإقتصاد التونسي اليوم هو اقتصاد مُكبل في الوقت الذي يُعوِّل فيه الرئيس على الشركات الأهلية.ولفت في هذا السياق إلى أن الشركات الأهلية تُمثل كذبةً كبرى، منتقدا كذلك الصلح الجزائي والذي إلى اليوم لم يتمكن من إدخال أي مليم لخزينة الدولة وفق تأكيده.كما انتقد هشام العجبوني ما وصفه بالاعتباطية في اختيار المسؤولين، وذكّر بأن عدة خطط ووظائف في الدولة شاغرة اليوم بعد طالتها الإقالات.وقال هشام العجبوني، إن الدولة التونسية لم تعد دولة قانون ومؤسسات، مستنكرا 'حرمان ' السياسي والمحامي الموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة من حريته.وأفاد العجبوني أن غازي الشواشي يتعرض للتنكيل، معتبرا أن تونس أصبحت مزرعة خاصة مرتهنة بيد قيس سعيد.وبين أن الموقوفين في قضية التآمر ومنذ إيداعهم السجن لم يتم اتخاذ أي إجراءات تحقيقية في شأنهم.ولاحظ أن رئيس الدولة قيس سعيد وجد ديمقراطية عليلة وقضاء عليل فقضى عليها كما قضى على الأحزاب والمنظمات.