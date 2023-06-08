الرئيس المؤقت لحركة النهضة لفاطمة المسدي: تعلّمي الاحترام وفيق على روحك ومحاولاتكم للوقيعة بين النهضة ورئيس الجمهورية لن تنجح

نشبت الخميس 8 جوان، مشادة كلامية بين الرئيس المؤقت لحركة النهضة منذر الونيسي والنائبة بالبرلمان الحالي فاطمة المسدي.

وكانت فاطمة المسدي تتحدث عن منذر الونيسي بالقول "السيّد هذا " وهو ما اثار حفيظة الونيسي الذي خاطب المسدي قائلا " تعلّمي الاحترام يا مادام المسدي فأنا أستاذ جامعي وطبيب ورئيس حركة النهضة والفرق بيننا وبينكم هو التُّربية واحترام المقامات ولغة هذا ما تحكيهاش معايا".



واعتبر الونيسي ان فاطمة المسدي وأمثالها حسب تعبيره يعملون على الوقيعة بين النهضة ورئيس الجمهورية وخاطب فاطمة المسدي قائلا "فيق على روحك ومحاولاتكم للوقيعة بين النهضة ورئيس الجمهورية لن تنجح ونحن ورئيس الجمهورية نختلف لكننا سنتفق يوما ما".



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