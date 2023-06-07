هذا ما قرره القضاء في حق محرز الغنوشي المهندس بمعهد الرصد الجوي ومقدم النشرة الجوية

قرر مساء اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد النظر في قضية المهندس بمعهد الرصد الجوي ومقدم النشرة الجوية محرز الغنوشي ارجاع ملف الشكاية التى كان تقدم بها ضده أحد رؤسائه في العمل بخصوص تعامله الاعلامي في مجال تقديم النشرة الجوية ومسائل أخرى لها علاقة بنشاطه المهني للفرقة المتعهدة بالبحث لاستكمال الأبحاث في الغرض.



وكان محامي محرز الغنوشي قال الثلاثاء 6 جوان، ان تهمة منوبه هي تقديم النشرة الجوية مشيرا الي ان الشاكي هو الرئيس المباشر لمحرز الغنوشي وليس المعهد الوطني للرصد الجوي.





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