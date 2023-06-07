هذا ما قرره القضاء في حق محرز الغنوشي المهندس بمعهد الرصد الجوي ومقدم النشرة الجوية

قرر مساء اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد النظر في قضية المهندس بمعهد الرصد الجوي ومقدم النشرة الجوية محرز الغنوشي ارجاع ملف الشكاية التى كان تقدم بها ضده أحد رؤسائه في العمل بخصوص تعامله الاعلامي في مجال تقديم النشرة الجوية ومسائل أخرى لها علاقة بنشاطه المهني للفرقة المتعهدة بالبحث لاستكمال الأبحاث في الغرض.
وكان محامي محرز الغنوشي قال الثلاثاء 6 جوان، ان تهمة منوبه هي تقديم النشرة الجوية مشيرا الي ان الشاكي هو الرئيس المباشر لمحرز الغنوشي وليس المعهد الوطني للرصد الجوي.
وكان محامي محرز الغنوشي قال الثلاثاء 6 جوان، ان تهمة منوبه هي تقديم النشرة الجوية مشيرا الي ان الشاكي هو الرئيس المباشر لمحرز الغنوشي وليس المعهد الوطني للرصد الجوي.
واوضح المحامي ان ما يعاب على محرز الغنوشي من قبل الشاكي هو تقديم النشرة الجوية على اساس ان ذلك مخالف للتراتيب القانونية وان الغنوشي يشتغل وظيفتين في نفس الوقت خلافا لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية.
واشار الي ان سبب هذا التعامل هو ان محرز الغنوشي كان شاهدا ضد رئيسه المباشر في قضية تتعلق بالهرسلة والتحرش تقدمت بها زميلة سابقة للغنوشي .
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