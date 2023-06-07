قرطاج : طفل 13 سنة يسطو على 13 سيارة !!

تمكن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج من تحديد هوية لص السيارات حيث القوا القبض على الفاعل الرىيسي وهو طفل لم يتجاوز بعد سن 13 سنة .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر تعمد مجهول الإضرار بعدد من السيارات الراسية بجهة صلامبو وقرطاج بيرصا من خلال تهشيم بلورها والسرقة من داخلها، وبإنطلاق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقرطاج، أمكن التعريف بذي الشبهة وهو طفل من مواليد 2010 من متساكني الجهة.





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بإحضار المظنون فيه وسماعه بحضور المسؤول المدني (والدته) اعترف بتعمده الإضرار بمجموعة من السيارات والسرقة من داخلها وتولى إنفاق ثمن بيع المسروق في ملذاته الخاصة والتخلص من أوراق السيارات من خلال رميها بالقمامة.



باستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الطفل رفقة المسؤول المدني على أنظاره بحالة تقديم .

