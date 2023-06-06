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محرز الغنوشي: سامثل امام القضاء بتهم كيدية بسبب دعمي لموظفة تعرضت للتحرش

Publié le Mardi 06 Juin 2023 - 08:39 قراءة: 0 د, 44 ث
      
افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي إنه سيمثل اليوم الثلاثاء، أمام القضاء في حالة تقديم وذلك بعد أن تم الاستماع له يوم أمس بسبب تهم كيدية.
وقال في مداخلة عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" انه من بين التهم التي يواجهها تقديم النشرة الجوية خلافا للصيغ القانونية ومخالفة مجموعة من التشريعات الجاري بها العمل.
وقال أن أحد المسؤولين بالمعهد الوطني للرصد الجوي هو الذي تقدّم بشكاية ضدّه بصفته الشخصية والإدارية كردّة فعل على تقديمه لشهادة ضدّه في أحد الملفات في اشارة الى موظفة تعرضت للتحرش من مديرها في العمل.
من جانب اخر قال محرز الغنوشي أن المعهد هو الذي رشّحه لإجراء كاستينغ في التلفزة التونسية لتقديم النشرة الجوية وفقا لوثيقة إطارية و عقد إسداء خدمات بين المعهد والتلفزة.
...

واكد في هذا الصدد أن الشخص الذي تقدّم بشكاية ضدّه هو من أعطاه الترخيص للعمل.



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