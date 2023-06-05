باب بحر: يتسلحان بسكين كبير الحجم وينفذان 3 براكاجات في يوم واحد !!

تمكن أول أمس أعوان منطقة الأمن الوطني بباب البحر من القبض على أحد الأنفار بالعاصمة بصدد تعنيف شاب في محاولة لافتكاك هاتفه الجوال ونقوده رفقة نفر آخر لاذ بالفرار... وبتمشيط المنطقة وفي ظرف وجيز تمكنوا من القبض عليه ليتبين وأنه محل 03 مناشير تفتيش.



وباقتياده الى المقر الأمني قدم شابان أكدا تعرضهما للإعتداء بواسطة سكين كبير الحجم بأحد أنهج العاصمة من قبل أحد المظنون فيهما.

واعترف المتهمان بارتكاب 3 براكاجات في يوم واحد .



...



باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما من أجل "السرقة والإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة والإدلاء بهوية مزيفة