يغتصب طفلة قاصر في حمام الأنف ويختبأ في سيدي البشير ..والامن في الموعد

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بسيدي البشير وإطارات المنطقة من اماطة اللثام عن جريمة اغتصاب بشعة تعرضت لها طفلة عمرها 16 سنة حيث ألقوا القبض على الجاني.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر تسجيل قضية عدلية موضوع اغتصاب قاصر سنها دون 16 سنة لدى فرقة العنف ضد المراة و الطفل بمنطقة الامن الوطني بحمام الانف... وبانطلاق الأبحاث تبين ان المتهم من سكان نهج السبخة سيدي البشير و بانطلاق الأبحاث من قبل أعوان مركز الامن الوطني بسيدي البشير تمكن الاعوان من تحديد مكان تواجده و باعداد كمين محكم رفقة رئيس الاستمرار و اعوان الدورية امكن الاطاحة به و باستشارة ممثل النيابة العمومية بتونس اذن بتقديمه الى مصدر التفتيش.