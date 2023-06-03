تعلقت به 3 قضايا:هذا ما قرره القطب المالي في حق مدير عام ديوان الموانئ والمطارات الأسبق

نظرت اول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة؛ في 3 قضايا تعلقت بتجاوزات مالية واستغلال نفوذ شملت الأبحاث فيها الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و المدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات عبد الرحمان التليلي، والرئيس الاسبق زين العابدين بن علي الذي حفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة.

وقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة سبتمبر المقبل، لانتظار نتيجة الاختبارات المأذون بها قضائيا لتحديد قيمة المضرة والتحاوزات .

وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة جلسة المحاكمة وفوض النظر في التأخير شأنه شأن محامي المتهم .