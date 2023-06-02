إطلاق سراح الناطق باسم تنسيقية الكامور

أطلق اليوم الجمعة 2 جوان 2023 سراح الناطق الرسمي لتنسيقية الكامور طارق الحداد بعد استيفاء مدة العقوبة المحكوم بها في عدد من القضايا مع تواصل النظر في عدد آخر من القضايا بمحاكم تطاوين ومدنين.



ويذكر أنه تمّ إيقاف الحداد يوم 29 ديسمبر 2022 من طرف فرقة الأبحاث للحرس الوطني برمادة على خلفية حكم قضائي عاجل التنفيذ.





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وقد رافقت عملية ايقافه حينها احتجاجات للمطالبة بإطلاق سراحه.



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