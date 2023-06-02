طارق الكحلاوي يجدد انتقاده لالفة الحامدي: " انت جاهلة بتاريخ تونس وليس انصارك"

عاد الناشط السياسي طارق الكحلاوي ليرد على رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي بعد أن اتهمته بأنه يصف انصارها بالجهل وبأن ذلك منطق " الحقرة".

وقال طارق الكحلاوي " انا لم اتهم انصارك بل اتهمتك انت بنشر الجهل والحديث عن الدعم المالي لتونس وكانه دعم سهل ويمكن الحصول على مليارات الدولارات".

من جانب اخر انتقد طارق الكحلاوي مقال " تونس ستصبح صين جديدة" نشر على الشروق قائلا " هذا المقال يثير الاستغراب ولا يخضع لشروط العقل والمنطق".

وتابع " يا رسول الله لا قلتو ماليزيا لا اندونيسيا طول الصين؟؟؟".



...



