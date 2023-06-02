طارق الكحلاوي يجدد انتقاده لالفة الحامدي: " انت جاهلة بتاريخ تونس وليس انصارك"

عاد الناشط السياسي طارق الكحلاوي ليرد على رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي بعد أن اتهمته بأنه يصف انصارها بالجهل وبأن ذلك منطق " الحقرة".
وقال طارق الكحلاوي " انا لم اتهم انصارك بل اتهمتك انت بنشر الجهل والحديث عن الدعم المالي لتونس وكانه دعم سهل ويمكن الحصول على مليارات الدولارات".
من جانب اخر انتقد طارق الكحلاوي مقال " تونس ستصبح صين جديدة" نشر على الشروق قائلا " هذا المقال يثير الاستغراب ولا يخضع لشروط العقل والمنطق".
وتابع " يا رسول الله لا قلتو ماليزيا لا اندونيسيا طول الصين؟؟؟".
وقال طارق الكحلاوي " انا لم اتهم انصارك بل اتهمتك انت بنشر الجهل والحديث عن الدعم المالي لتونس وكانه دعم سهل ويمكن الحصول على مليارات الدولارات".
من جانب اخر انتقد طارق الكحلاوي مقال " تونس ستصبح صين جديدة" نشر على الشروق قائلا " هذا المقال يثير الاستغراب ولا يخضع لشروط العقل والمنطق".
وتابع " يا رسول الله لا قلتو ماليزيا لا اندونيسيا طول الصين؟؟؟".
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