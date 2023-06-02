محكمة الاستئناف تؤجل قضية رفع حجب الاعداد لجلسة 23 جوان

قررت اليوم محكمة الاستئناف تأجيل النظر في قضية رفع حجب الأعداد الى جلسة 23 جوان الجاري.



وقد طالب الأستاذ مختار بوقرة القائم بالحق الشخصي في القضية القضاء استئنافيا ونهائيا بالزام الاتحاد العام التونسي للشغل في حق نقابة التعليم الابتدائي بتسليم الاعداد إلى الادارة في صورة عدم تنفيذ الاتفاق الذي أبرم مؤخرا بين اتحاد الشغل ووزارة التربية وكذلك المطالبة بالزامه برفع قرار حجب الاعداد في خصوص نقابة التعليم الابتدائي.

