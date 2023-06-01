العماري: دعوة الرئيس لرفع الضرائب خطر على السلم الاجتماعي وسيوجه ضربة قاصمة للاقتصاد

طالب الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة من رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتخلي عن فرض ضريبة للأغنياء والقطاع الخاص لتعويض الدعم.
وأضاف العماري " هذه السياسة الشعبوية ستوجه ضربة قوية للقطاع الخاص الذي بقي الساق الوحيدة التي تقف عليها تونس".
وتابع " إقرار الضريبة سيهدد لا محالة السلم الاهلي في البلاد".
وأضاف العماري " هذه السياسة الشعبوية ستوجه ضربة قوية للقطاع الخاص الذي بقي الساق الوحيدة التي تقف عليها تونس".
وتابع " إقرار الضريبة سيهدد لا محالة السلم الاهلي في البلاد".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أشار لدى لقائه صباح، الخميس، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أنّه بالإمكان توظيف أداءات إضافية على من "يستفيدون بالدعم دون وجه حق، بدل رفعه تحت مسمّى ترشيده، بدعم العديد من الموّاد ودون الخضوع لأي املاءات خارجية".
وأكد سعيد، مجددا، على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلية.
وأعاد رئيس الجمهورية، ما كان ختم به اجتماع يوم أمس الاربعاء ، مع عدد من الأساتذة الجامعيين قول الفاروق عمر بن الخطاب "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء".
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