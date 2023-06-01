العماري: دعوة الرئيس لرفع الضرائب خطر على السلم الاجتماعي وسيوجه ضربة قاصمة للاقتصاد

طالب الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة من رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتخلي عن فرض ضريبة للأغنياء والقطاع الخاص لتعويض الدعم.وأضاف العماري " هذه السياسة الشعبوية ستوجه ضربة قوية للقطاع الخاص الذي بقي الساق الوحيدة التي تقف عليها تونس".وتابع " إقرار الضريبة سيهدد لا محالة السلم الاهلي في البلاد".