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حاتم المليكي يكشف... هنالك تخفيض غير معلن للواردات .. وهذا أثّر على عدّة خدمات أساسية وعلى مؤسسات اقتصادية

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 22:32 قراءة: 0 د, 20 ث
      
كشف النائب السابق حاتم المليكي في مداخلة على قناة التاسعة أن هنالك تخفيضا غير معلن للواردات وهو ما يفسر حجم النقص في بعض المواد.
وأضاف " هذا التخفيض إثر على خدمات اساسية وعلى مؤسسات اقتصادية عديدة تستعمل بعض البضائع الموردة كمواد أساسية".
وتابع المليكي " ما يحصل أحدث حالة من الاضطراب في السوق الداخلية".

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