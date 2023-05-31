حاتم المليكي يكشف... هنالك تخفيض غير معلن للواردات .. وهذا أثّر على عدّة خدمات أساسية وعلى مؤسسات اقتصادية

كشف النائب السابق حاتم المليكي في مداخلة على قناة التاسعة أن هنالك تخفيضا غير معلن للواردات وهو ما يفسر حجم النقص في بعض المواد.

وأضاف " هذا التخفيض إثر على خدمات اساسية وعلى مؤسسات اقتصادية عديدة تستعمل بعض البضائع الموردة كمواد أساسية".

وتابع المليكي " ما يحصل أحدث حالة من الاضطراب في السوق الداخلية".





...



