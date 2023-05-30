Babnet

فتح تحقيق في قضية تآمر جديدة ضد رئيسي حكومة سابقين و21 شخصية معروفة

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 18:20 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكد الثلاثاء 30 ماي، المحامي سمير ديلو انه تم فتح بحث تحقيقي في قضية تآمر جديدة على أمن الدولة ضد رئيسي حكومة سابقين و21 شخصية معروفة.

وأشار ديلو الي انه لا ينوب في القضية الجديدة وعبر عن خشيته من أنه وعوض ارجاع الامور الي نصابها واطلاق سراح المعتقلين ظلما منذ اكثر من 3 اشهر في القضية الاولى يتم الهروب الي الامام وضم القضيتين خاصة وان القضية الجديددة تم احالتها لنفس قاضي التحقيق المتعهد بالقضية الاولى.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267511


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
دخول الصيف
الثلاثاء 30 ماي 2023 | 10 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:33 16:07 12:24 05:03 03:15
Babnet
21°
 Babnet25° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
2.36 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1824°-1724°-1827°-1930°-21
  • Avoirs en devises
    21683,4

  • (30 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33389 DT        1$ =3,10925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mai)   436,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    