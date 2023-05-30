فتح تحقيق في قضية تآمر جديدة ضد رئيسي حكومة سابقين و21 شخصية معروفة

أكد الثلاثاء 30 ماي، المحامي سمير ديلو انه تم فتح بحث تحقيقي في قضية تآمر جديدة على أمن الدولة ضد رئيسي حكومة سابقين و21 شخصية معروفة.وأشار ديلو الي انه لا ينوب في القضية الجديدة وعبر عن خشيته من أنه وعوض ارجاع الامور الي نصابها واطلاق سراح المعتقلين ظلما منذ اكثر من 3 اشهر في القضية الاولى يتم الهروب الي الامام وضم القضيتين خاصة وان القضية الجديددة تم احالتها لنفس قاضي التحقيق المتعهد بالقضية الاولى.