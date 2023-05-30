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روضة القرافي: واقعة محاكمة الشابين في نابل فجرت ملف الحركة القضائية

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 12:13 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قالت رئيسة نقابة القضاة روضة القرافي في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان قضية القبض على الشابين في نابل فجرت مسالة الشغورات في الحركة القضائية.
واضافت " بعد القبض على الشابين في نابل تم تاجيل قضيتهما ثم اطلاق سراحهما بعد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو ما فجر انتقادات في الشارع مضيفة " ما حصل اشار الى حجم المشاكل في سلك التعيينات القضائية".
وتابعت " ماعادش عنا كبير في القضاء مع الشغورات الحاصلة وما يحصل بات يمثل فضيحة حقيقية".

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