روضة القرافي: واقعة محاكمة الشابين في نابل فجرت ملف الحركة القضائية

قالت رئيسة نقابة القضاة روضة القرافي في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان قضية القبض على الشابين في نابل فجرت مسالة الشغورات في الحركة القضائية.

واضافت " بعد القبض على الشابين في نابل تم تاجيل قضيتهما ثم اطلاق سراحهما بعد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو ما فجر انتقادات في الشارع مضيفة " ما حصل اشار الى حجم المشاكل في سلك التعيينات القضائية".

وتابعت " ماعادش عنا كبير في القضاء مع الشغورات الحاصلة وما يحصل بات يمثل فضيحة حقيقية".





...



















