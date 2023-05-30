Babnet

منوبة: عملية سطو ينفذها مجرم خطير محل 20 منشور تفتيش

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 11:14 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكن أمس اعوان مركز ألامن الوطني بالدندان من القبض على مجرم خطير نفذ عملية سطو على مركز علاج خاص واستولى من داخله على مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار.

وبالتحري مع المتهم تبين أنه من أصحاب السوابق العدلية في مجال السرقات وقد تم حجز حقيبة كتفية تحتوي على مبلغ مالي قدره 24 ألف دينار.

...

وقد اعترف المتهم باقترافه واقعة الحال أين عمد الى الولوج داخل مركز العلاج واستولى على المبلغ المالي المذكور ثم لاذ بالفرار.

بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 20 منشور تفتيش لجهات أمنية وقضائية مختلفة من أجل "السرقة".

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "السرقة من داخل مركز طبي باستعمال الخلع والتسور" ومواصلة الأبحاث.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267479


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
دخول الصيف
الثلاثاء 30 ماي 2023 | 10 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:33 16:07 12:24 05:03 03:15
Babnet
25°
 Babnet25° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1825°-1725°-1828°-1930°-21
  • Avoirs en devises
    21698,1

  • (29 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33362 DT        1$ =3,10533 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mai)   316,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    