منوبة: عملية سطو ينفذها مجرم خطير محل 20 منشور تفتيش

تمكن أمس اعوان مركز ألامن الوطني بالدندان من القبض على مجرم خطير نفذ عملية سطو على مركز علاج خاص واستولى من داخله على مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار.



وبالتحري مع المتهم تبين أنه من أصحاب السوابق العدلية في مجال السرقات وقد تم حجز حقيبة كتفية تحتوي على مبلغ مالي قدره 24 ألف دينار.





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وقد اعترف المتهم باقترافه واقعة الحال أين عمد الى الولوج داخل مركز العلاج واستولى على المبلغ المالي المذكور ثم لاذ بالفرار.



بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 20 منشور تفتيش لجهات أمنية وقضائية مختلفة من أجل "السرقة".



باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "السرقة من داخل مركز طبي باستعمال الخلع والتسور" ومواصلة الأبحاث.