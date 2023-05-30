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طرد صحفيين من قناة التاسعة: رحاب الحوات تؤكد التوجه نحو المسار القضائي

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 10:02 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اكدت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لقناة "التاسعة" رحاب الحوات، اليوم الثلاثاء، توجههم نحو المسار القضائي على خلفية طرد عدد من الصحفيين من القناة.

وأفادت خلال تدخل هاتفي في حصة ماتينال اذاعة شمس، ان "تعلة القناة في طردهم انهم شاركوا في اضراب غير قانوني عن العمل ويحرضون الزملاء ويشوهون القناة ومالكها"، مشددة "تمسكهم بدفاعهم عن حقهم".
هذا وقالت رحاب الحوات إنهم سيجتمعون اليوم مع ممثلي نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام.
...


وأقرت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لقناة "التاسعة" ان تعلة الصعوبات المالية التي تتحجج بها القناة مجرد"كذبة"، وفق توصيفها.
وعلى ذلك، قالت "إذا كانت القناة تعاني من صعوبات مالية فكيف تنتدب كرونيكور بأجور مرتفعة"، مضيفة انه يوجد "كم هائل من الاشهار".
وفي ذات السياق، تساءلت الحوات وقالت: "أين مؤسسات الدولة امام الوضعيات المهينة للصحفين والقطاع".


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