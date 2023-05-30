طرد صحفيين من قناة التاسعة: رحاب الحوات تؤكد التوجه نحو المسار القضائي

اكدت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لقناة "التاسعة" رحاب الحوات، اليوم الثلاثاء، توجههم نحو المسار القضائي على خلفية طرد عدد من الصحفيين من القناة.



وأفادت خلال تدخل هاتفي في حصة ماتينال اذاعة شمس، ان "تعلة القناة في طردهم انهم شاركوا في اضراب غير قانوني عن العمل ويحرضون الزملاء ويشوهون القناة ومالكها"، مشددة "تمسكهم بدفاعهم عن حقهم".

هذا وقالت رحاب الحوات إنهم سيجتمعون اليوم مع ممثلي نقابة الصحفيين وجامعة الإعلام.



...