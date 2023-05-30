لطفي العماري.. " نقابة الصحافيين تتبنّى وجهة نظر الإعلام الإخواني وحادت عن دورها"

هاجم الاعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة نقابة الصحفيين قائلا أنها تتبنى وجهة نظر الإعلام الإخواني وقناة الجزيرة.وقال " كيف تحتضن نقابة الصحفيين قناة الجزيرة التي دمرت بلادنا ونشرت فيه الفكر الإخواني ...".وتابع " أرفض الصورة التي تم نشرها للرئيس الراحل زين العابدين بن علي ووصفه بالدكتاتور ومقارنته برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اثناء احتجاجات الدستوري الحر لأن هنالك صحفيين تجمعيين ويحترمون بن علي ويحبونه".