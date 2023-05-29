المليكي: “الفشل أصبح ثقافة في تونس والفقر أصبح وطنية”

قال الناشط السياسي حاتم المليكي اليوم الإثنين 29 ماي 2023، إنه كان من الأفضل أن تكون التصريحات حول مآل ملف المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي صادرة عن رئيسة الحكومة أو رئيس الجمهورية، عوضا عن وزير الشؤون الخارجية الحبيب عمار.



وأضاف حاتم المليكي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس على اذاعة Express FM، أن الخطاب الصادر عن رئيس الجمهورية يشدد دائما على الشروط التي لا يمكن القبول بها وعدم المساس بالسيادة، في حين يؤكد خطاب رئيسة الحكومة على تواصل المفاوضات بين الطرفين.





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