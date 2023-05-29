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حي هلال:4 سنوات سجنا لطفل كلفته عصابة بترويج الكوكايين

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 10:18 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب4 سنوات سجنا في حق طفل يبلغ من العمر 16 سنة من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها ،وذلك على خلفية اندماجه في شبكة لترويج المخدرات تنشط بجهة حي هلال.

واعترف الطفل المتهم ان تلك الشبكة استغلته في ترويج كميات كبيرة من مخدر الكوكايين بسبب نقاوة سوابقه العدلية وعدم الشك فيه من قبل الوحدات الأمنية موضحا ان ظروفه الاجتماعية دفعته لذلك.

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