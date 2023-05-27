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عمار: من الغريب الحديث عن تماهي تونس مع اليمين المتطرف الإيطالي

Publié le Samedi 27 Mai 2023 - 09:26 قراءة: 0 د, 48 ث
      
عبّر وزير الشؤون الخارجية نبيل عمّار عن استغرابه من الحديث عن تماهي السلط التونسية مع اليمين المتطرف في ايطاليا في علاقة بملف المهاجرين والهجرة و الأجانب.

ووصف هذا الحديث بغير البناء، داعيا إلى تحييد الديبلوماسية التونسية عن الانتقادات في هذه الاتجاه باعتبارها الخط الأول للدفاع عن مصالح البلاد وفق ما صرح به في حوار مع قناة التاسعة مساء يوم الجمعة 26 ماي 2023.

وبخصوص ملف سد الشغورات في السلك الديبلوماسي، أكّد نبيل عمار أنه تم في الأسابيع الأخيرة تعيين العديد من السفراء، مشددا على أن هذا المسار المتواصل يتطلب الدقة وبعض الوقت.

وقال نبيل عما أن السيادة الوطنية خط أحمر ولا يمكن التفريط فيها...واتهم عمار معارضين باللجوء إلى جهات اجنبية واعطاء أموال للضغط من أجل معاقبة الدولة التونسية".
وتابع " في النهاية مشاكلنا نحلها داخليا ولسنا في موضع نعيش فيه في استبداد كي يلجأ بعضنا للخارج".




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