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نجيب الدزيري: الاعلام في تونس مخترق والدليل انو في 24 ساعة تلمّت المليار متع الافراج عن نور الدين بوطار

Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 11:43 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال الجمعة 26 ماي، كرونيكور اذاعة اي اف ام، نجيب الدزيري ان الاعلام في تونس مخترق على جميع المستويات باللوبيات والاجهزة والمخابرات الاجنبية.
وتساءل الدزيري مستنكرا "تو بعقلكم في 24 ساعة تلموا مليار!؟ مافماش اختراق اكثر من هكة" معتبرا ان جمع المليون دينار ضمان الافراج المؤقت على مدير اذاعة موزاييك نور الدين بوطار دليل على ان الاعلام مخترق".
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يذكر ان محامية نور الدين بوطار دليلة مصدق أعلنت الجمعة أنه تم جمع المليون دينار، ضمان الافراج المؤقت عن منوبها بفضل أصدقائه.



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