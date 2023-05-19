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صورة اليوم: سرقة رخام مجسم اخر نقطة في افريقيا في منطقة راس انجلة

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 06:22 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في مشهد غريب ومؤلم قام مجهولون بسرقة رخام مجسم آخر نقطة في أفريقيا وذلك في منطقة راس انجلة من ولاية بنزرت.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالتحقيق في عملية السرقة للكشف عن الجناة.
وكان تم تدشين المجسم في في 1 ديسمبر 2014 من طرف وزيرة السياحة انذاك في حكومة المهدي جمعة امال كربول بحضور سفراء 25 دولة.
والمجسم مصنوع من الرخام الرفيع (القرانيت) , وقد قام مجهولين باقتلاع كل الغلاف الرخامي للمجسم الذي تم تصميمه في شكل خارطة القارة الإفريقية بطريقة يظهر من خلالها أن منطقة « رأس أنجلة » هي النقطة الأعلى في إفريقيا شمالا.



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